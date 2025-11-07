EXHIBEN LUJOS DE LAYDA SANSORES: “SÍ PUEDE HABER GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE”
Por: El Diario de Yucatán
En una publicación del medio peninsular Diario de Yucatán, cita que el periodista mexicano Jorge García Orozco exhibió los lujos de Layda Sansores San Román, morenista gobernadora de Campeche, lo que, asegura, prueba que “sí puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, contrario a lo que pregona la autollamada cuarta transformación (4T).
Refiere que García Orozco ha sido llamado “El policía de la moda” por The New York Times, debido a que evidencia los lujos de políticos demostrando que es falso el discurso de austeridad y tira el lema cuatroteísta de “Primero los pobres”.
En una publicación en X del ayer jueves 6 de noviembre, García Orozco publicó una fotografía donde se ve a Layda Sansores utilizando una bolsa de la marca de alta gama: Dior. Se trata de un bolso Saddle Bag en piel de becerro graneada, con un cierre en D con tira, cuyo precio es de 128 mil pesos.
Y es categórico al subrayar: “La hija del exgobernador priísta Carlos ‘El Negro’ Sansores, mostrando que sí puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”.
Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales, por lo contradictorio del actuar, al ser parte de un movimiento que supuestamente promueve la pobreza franciscana con los dichos, pero en los hechos ocurre lo contrario.
EN REDES
Hay personas que responden de forma irónica, por ejemplo, un usuario escribió que “fue un regalo del pueblo porque la aman demasiado, supongo”, en clara alusión a la alcaldesa de Morena en Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, que dijo que un collar de 227 mil pesos fue “un regalo del pueblo que la ama”.
NO ES LA PRIMERA VEZ
El Diario de Yucatán resalta que no es la primera vez que Layda es exhibida por sus gastos onerosos en accesorios, pues ante, en enero de este año, el articulista Salvador García Soto señalaba que la evidenció con un reloj Cartier.
Además, el pasado mes de agosto, la gobernadora de Morena también gozó de unas vacaciones premium en Ámsterdam, tal como lo reportó El Diario, uno de los destinos más caros de Europa.
Días después, García Orozco también mostró imágenes de Layda Sansores usando unos zapatos Louis Vuitton Shake Plattform Sandal, de aproximadamente 24 mil pesos mexicanos.
Así, el proceder de Layda Sansores está en clara contradicción a su líder moral Andrés Manuel López Obrador, quien decía que las personas no debían aspirar a tener cosas materiales: “Si ya tenemos zapatos, ¿Para qué más?”. Ella tal vez respondería que mientras sean Luis Vuitton… No, tampoco se conformaría con un par.