USO DE TARJETAS BANCARIAS EN EL “BUEN FIN” NO IMPLICA PAGO DE COMISIÓN, ACLARA LA PROFECO; CANACO PREVÉ DERRAMA DE $15 MILLONES

En este año, el evento de ofertas y promociones será del 13 al 17 de este mes de noviembre

Al revelar que los 54 mil 772 establecimientos comerciales que existen en Campeche podrían tomar parte del Buen Fin 2025, que se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre que este año se extenderá por 5 días aprovechando el puente del 17 de noviembre, para ofrecer más oportunidades de compra para los consumidores, autoridades de la Canaco y de la Profeco recalcaron que el uso de tarjetas bancarias no implica pago de comisión.

Juan Pablo Mex Salazar, presidente de la Canaco Servitur Campeche, dijo que se estima un incremento en el consumo del 15 por ciento en comparación con el 2024, lo que representaría una derrama económica de alrededor de 15 millones de pesos.

Invitó a la ciudadanía hacer uso de la aplicación que se ha dispuesto, para que los ciudadanos tengan certeza sobre las ofertas que se realizan durante el Buen Fin 2025.

Por su parte, María Eugenia Enrique Reyes, directora de zona de la Profeco, recordó que se podrán hacer compras con tarjetas bancarias sin que eso signifique tener que pagar comisión, ante lo cual hizo un llamado a los comerciantes a evitar cobros indebidos.

Reveló que a nivel nacional, la dependencia desplegará más de mil 174 personas servidoras públicas en campo durante esos días, serán instalados 165 módulos en plazas comerciales de alto consumo y habrá monitoreo en 334 centros