AÚN NO SE DISTRIBUYEN LAS NUEVAS TARJETAS DEL KO’OX; “NO DEBE PASAR DE UN MES”: EDUARDO ZUBIETA

El director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, aseguró respecto al proceso de entrega de tarjetas del transporte Ko’ox que “estamos a nada”, pues no debe pasar de un mes para que inicie la distribución de los nuevos plásticos, con tarifas preferenciales para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Dijo que después será dada a conocer la metodología y la logística, y que será lo que se había comentado: el 50 por ciento estudiantes y discapacitados y adultos mayores, que son los multimodales, y aparte serán las tarjetas generales.