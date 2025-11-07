PESE A QUEJAS DE USUARIOS NO SE REGRESARÁ A LAS RUTAS ORIGINALES Y SEGUIRÁN LOS TRANSBORDOS, ANUNCIA EL DIRECTOR DE LA ARTEC

San Francisco de Campeche.- A pesar de las quejas ciudadanas por atrasos en llegadas a sus destinos, el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, anunció que no se regresará a las rutas anteriores, pues hay sistema nuevo de troncales, alimentadoras y paraderos, y que continuarán los transbordos, cuyas largas filas de espera, aseguró, no supera los 10 minutos y de ser así pueden hablar al número 9818119200, extensión 56600, para atender quejas de usuarios, aunque la telemetría indica que el tiempo para abordar es de 6 minutos y 8 segundos, aunque, reculó, sí habrá en tiempos “picos”.

De los transbordos, afirmó que no habrá marcha atrás, sólo ajustes porque el transporte nunca deja de evolucionar, y que dichos puntos, así como las rutas, son definidos a través de la telemetría. “Sólo habrá ajustes”, subrayó el funcionario estatal.

Zubieta Marco informó que 6 paraderos fueron unificados y otros ajustados por motivos de seguridad, buscando evitar cruces peligrosos para los peatones, y que hubo ajustes en las rutas Jardines, Solidaridad Nacional, Polvorín, Paso de Águilas y Leovigildo Gómez, que van hacia el centro, pero esos procesos son complicados hacia esa zona por el sistema de troncales y alimentadoras, y justificó que en las colonias no pueden circular unidades grandes, pues no están hechas para eso.