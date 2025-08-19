SE DESCARRILA EL TREN MAYA EN IZAMÁL

El Tren Maya sufrió un descarrilamiento en Izamál cuando cubría la ruta de Mérida a Cancún. Hasta el momento no se ha informado si el incidente dejó personas heridas, por lo que autoridades aún no han dado un reporte oficial sobre el número de afectados ni las causas del accidente.

Especialistas han señalado que durante la construcción del proyecto no se realizaron exámenes de control de calidad en los durmientes utilizados, ni en la trazabilidad y cimentación de las vías, lo que incrementa el riesgo de que ocurran más accidentes. Asimismo, advierten que tampoco se efectuaron los estudios necesarios para garantizar que la obra pueda operar adecuadamente como tren de carga, lo que representa un riesgo adicional para la seguridad.