DAN DESPEDIDA A MÉDICO EXRESIDENTE DEL “O’HORÁN” QUE PERDIÓ LA VIDA EN EL ACCIDENTE AÉREO EN ESTADOS UNIDOS; “PARTIÓ SIRVIENDO A LOS DEMÁS”

Entre muestras de solidaridad con su familia y reconocimiento de la comunidad médica a su labor profesional, Juan Alfonso Adame González, exresidente del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, originario de Tomatlán, Jalisco, y quien viajaba como médico acompañante en la aeronave de la Marina que se accidentó cuando trasladaba a un menor para recibir servicio especializado en Estados Unidos, fue despedido.



En el referido nosocomio, también el personal administrativo lamentó el fallecimiento del especialista, quien tenía un diplomado en Traslados.

De acuerdo con el reporte oficial, en el accidente perdieron la vida el médico, tres elementos de la Marina y el paciente pediátrico, en tanto 2 mujeres sobrevivieron y están bajo atención médica, mientras una persona continúa como no localizada.



En redes sociales hubo mensajes de despedida, como el de Isidro Barragán Franco quien escribió: “Juan Alfonso… Un héroe que partió sirviendo… cumplía una misión humanitaria de traslado médico, acompañando a un paciente pediátrico con quemaduras graves al Hospital ‘Shriners’ de Galveston, Texas… Hoy sólo queda elevar una oración por su eterno descanso. Hoy Tomatlán no pierde sólo a un hijo, pierde a un joven valiente, a un héroe que dio su vida tratando de ayudar a salvar la de niños mexicanos con graves quemaduras. No hay palabras; queda su ejemplo, su valor y esa profunda vocación de servicio inculcada por sus padres. Mi más sentido pésame para toda la familia, muy en especial para nuestra querida maestra Martha Olivia González Rubio y para su padre, el Ing. Juan Adame Rodríguez. Que encuentren consuelo en el orgullo de saber que su hijo Juan Alfonso vivió y partió sirviendo a los demás. Un fuerte abrazo”.