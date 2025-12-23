MÉXICO PERDONÓ IMPUESTOS A LA FIFA POR UN AÑO PARA MUNDIAL 2026

El gobierno de México limitó a un año la exención de impuestos otorgada a la FIFA por la organización del Mundial de Futbol 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que el beneficio fiscal formaba parte de un acuerdo firmado en 2018, cuando México obtuvo la sede conjunta del torneo con Estados Unidos y Canadá, durante la administración del expresidente Enrique PeñaNieto. Dicho acuerdo contemplaba varios años de exención de impuestos.

Sheinbaum señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisó ese compromiso y decidió acotar la exención a un solo año, luego de versiones que señalaban que su gobierno estaba otorgando amplias facilidades fiscales a la FIFA.

Hacienda informó que la garantía original incluía exenciones generales de impuestos federales y locales, así como la eliminación de procesos administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA y a terceros relacionados con el evento. Tras las mesas de trabajo, se logró limitar su vigencia únicamente al ejercicio fiscal de 2026.

La Secretaría de Turismo estima que el Mundial 2026 atraerá a más de 5.5 millones de turistas extranjeros a México, con una derrama económica de hasta 3,000 millones de dólares.