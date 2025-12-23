LIBERAN CARRETERA EN MAMANTEL TRAS PAGO PARCIAL DE AGUINALDO

El bloqueo carretero registrado en la comunidad de Mamantel fue levantado alrededor de las 13:00 horas, luego de que a los trabajadores inconformes se les depositaran dos de las tres quincenas correspondientes al aguinaldo que reclamaban. La protesta se mantuvo durante varias horas como medida de presión ante el retraso en el pago de la prestación.

De acuerdo con el compromiso asumido por la Tesorería de la Junta Municipal de Mamantel, el monto restante, equivalente a una quincena, deberá ser cubierto este miércoles 24 de diciembre antes de las 10:00 de la mañana. Tras el acuerdo, los manifestantes liberaron la vialidad y se retiraron del sitio, aunque advirtieron que permanecerán atentos al cumplimiento del pago pendiente.