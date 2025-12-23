martes, diciembre 23, 2025
Lo último:
Municipales

LIBERAN CARRETERA EN MAMANTEL TRAS PAGO PARCIAL DE AGUINALDO

El bloqueo carretero registrado en la comunidad de Mamantel fue levantado alrededor de las 13:00 horas, luego de que a los trabajadores inconformes se les depositaran dos de las tres quincenas correspondientes al aguinaldo que reclamaban. La protesta se mantuvo durante varias horas como medida de presión ante el retraso en el pago de la prestación.

De acuerdo con el compromiso asumido por la Tesorería de la Junta Municipal de Mamantel, el monto restante, equivalente a una quincena, deberá ser cubierto este miércoles 24 de diciembre antes de las 10:00 de la mañana. Tras el acuerdo, los manifestantes liberaron la vialidad y se retiraron del sitio, aunque advirtieron que permanecerán atentos al cumplimiento del pago pendiente.

También te puede gustar

“Precongreso no dejará beneficios a Carmen, es una falacia”: Olimpia Álvarez

Exdiputado federal califica a Lazarus de caprichoso, soberbio y demás

ROBOS CONTINUOS EN PLATAFORMAS SON POR CORRUPCIÓN EN PEMEX Y FALTA DE CONTROL DE AUTORIDADES COMPETENTES, DENUNCIAN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *