ALCALDE DE ESCÁRCEGA DESCARTA NEGLIGENCIA Y CONFIRMA RESPALDO TOTAL A LA FAMILIA

El presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, informó que el Ayuntamiento mantiene acompañamiento directo y respaldo total al padre del menor fallecido tras el accidente del avión de la Secretaría de Marina que se dirigía a Galveston, Texas, y rechazó versiones sobre una presunta negligencia médica. Reconoció que el hospital de Escárcega no es un hospital de especialidades, motivo por el cual el menor fue trasladado a Mérida para recibir una atención médica más adecuada, y reiteró que se trató de un accidente aéreo, con apoyo institucional y diplomático activado desde el primer momento por los tres niveles de gobierno.

Edwar de la Cruz, padre del bebé Federico, de dos años de edad, una de las cinco víctimas mortales del siniestro, acudió a Palacio de Gobierno para solicitar apoyo humanitario. Alrededor de las 13:15 horas arribó al edificio del Gobierno del Estado acompañado del alcalde de Escárcega, sin emitir declaraciones a los medios de comunicación. Ante la ausencia de la gobernadora Layda Sansores San Román y de la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, se informó que serían atendidos por la subsecretaria Martha San Román, quien en ese momento no se encontraba en el inmueble.

A su salida, Hernández Rath reiteró que no existió negligencia en la atención brindada al menor y sostuvo que el padre cuenta con respaldo del Consulado, así como de los gobiernos federal, estatal y municipal. Detalló que el padre busca trasladarse para reunirse con su familia y posteriormente regresar a Escárcega, con acompañamiento en la revisión de su documentación.