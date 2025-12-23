“AYUDE AL PAPÁ QUE ES DE ESCÁRCEGA…”, “MEJORE LOS HOSPITALES” Y “POR QUÉ NO HUBO EL APOYO Y LOS RECURSOS”, RECLAMAN CIBERNAUTAS A LAYDA

“Ayude al papá que es de Escárcega…es lo que debe hacer”, “Mejore las condiciones de los hospitales de Campeche…”, “…Dé mantenimiento a los equipos de emergencia…”, “Por qué no hubo el apoyo y los recursos…”, “Gobernadora, pues ojalá usted los apoye…”, “…si los hospitales estuvieran como la presidente anda diciendo, no tendrían por qué irse a otro país”, y “Si le doliera no gastarían recursos en tonterías que no ayudan al Estado, como el Tren Ligero…”, son algunas respuestas de cibernautas a la publicación de la gobernadora, donde expresa dolor por la tragedia aérea ocurrida en Galveston, Texas, donde un niño campechano y 4 personas más murieron y envía a sus familias un abrazo lleno de amor, respeto y cercanía.



Las exigencias y los reproches a la falta de inversión en el sector salud fueron directas: “Ayude al papá que es de Escárcega, está pidiendo ayuda para ir con su familia señora gobernadora, es lo que debe hacer”, “Mejore las condiciones de los hospitales de Campeche, con eso se puede disculpar y honrar a ese niño”, “Triste, pero si los hospitales estuvieran como la presidente anda diciendo, no tendrían por qué irse a otro país”, y “Mejor que dé mantenimiento a los equipos de emergencia y no prioridad a los narcos”.



No faltaron el cuestionamiento y la crítica hacia su Administración con comentario como: “Por qué no hubo el apoyo y los recursos, es más, ni siquiera una ambulancia para el traslado a Mérida”, “Ahora sí lo lamenta la grandísima señora, las ambulancias son negocio, el que tiene dinero y lo puede pagar le dan servicios”, “Gobernadora, pues ojalá usted los apoye, no nada más lo diga en palabras para una publicación”, y “Estamos tan mal con los apoyos de ambulancia, Escárcega olvidado en ese aspecto, jamás hay ambulancia; un granito de ayuda para su esposo se necesita ayuda, las palabras son bonitas pero hoy se necesita ayuda”.



Y hubo un reclamo más: “Si le doliera no gastarían recursos en tonterías que no ayudan al Estado, como el Tren Ligero, todo ese dinero bien que podía hacer un nuevo IMSS más grande y con equipos nuevos y no rentados para la foto y con camas, así como el aire acondicionado y haya más trabajo, de nada sirve estudiar y tener que irse a otro Estado porque aquí no hay trabajo”.