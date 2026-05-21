PARAN LABORES EN LA MAQUILADORA MOYEL DE HOPELCHÉN POR PAGO INJUSTO DEL REPARTO DE UTILIDADES

EL AÑO PASADO RECIBIERON $5,000 Y AHORA PRETENDEN DARLES $1,100

Durante la mañana de hoy jueves 21 de mayo, más de 500 obreros de la maquiladora Moyel realizaron paro laboral pacífico en el estacionamiento interior de las instalaciones, ubicadas sobre la avenida Manuel Crescencio García Rejón de la ciudad de Hopelchén, en protesta por lo que calificaron como pago injusto del reparto de utilidades.

Precisaron que fueron notificados de que recibirían 1,100 pesos, cuando el año les dieron alrededor de 5,000, y advirtieron que mantendrán la protesta hasta que les paguen lo justo. Esperan que haya diálogo entre su representante sindical y directivos de la empresa textil.