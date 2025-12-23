POLICÍA ESTATAL MATA A BALAZOS A UN HOMBRE QUE INTENTÓ AGREDIRLO CON UN MACHETE EN CALAKMUL

Fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades

En la colonia Jardines de Calakmul, durante la mañana de hoy martes 23 de diciembre un hombre fue abatido a balazos por policías estatales, ya que machete en mano intentó agredir a un oficial al momento que atendía un reporte de violencia familiar.



El agente policiaco fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades.



Los oficiales atendían el referido llamado, cuando de un predio salió el presunto agresor portando un machete.



La autoridad ministerial investiga lo ocurrido y determinará si el oficial que disparó actuó conforme a la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó la noticia y el motivo de la reacción del uniformado.