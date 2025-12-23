martes, diciembre 23, 2025
EN ALERTA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA POR INTENTO DE DESAPARECER EL PROGRAMA INVESTIGADORES POR MÉXICO; ACUSAN ACOSO LABORAL Y REDUCCIÓN DE APOYOS

Por: Fuerza Informativa Azteca.

A través de un videoreporte en sus redes sociales, el medio Fuerza Informativa Azteca dio a conocer que científicos denunciaron la intención de desaparecer el programa Investigadores por México (antes Cátedras Conacyt), pues han sido víctimas de despidos injustificados desde el 2019, ∆cosØ laboral y reducción de apoyos, para “deshacerse de esa carga presupuestal”.

Jesús Velásquez Fernández, investigador invitado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), expuso: “Al final, nos trajeron de otros países con promesas de que ibas a tener una carrera, un proyecto, y a la hora de que ya estamos aquí, con este cambio de sexenio, la cosa se volvió ∆gres¡va”.

Recordó que denunció corrupción porque le dieron proyecto a una persona que no lo merecía.

FIA indicó que en un informe de resultados de 2024, el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), a cargo de Investigadores por México, reconoció que nuestro país hay 12 mil 500 personas con estudios de doctorado que podrían irse a otros países en busca de empleo, y que de dicha cifra, 6 mil 450 no tienen trabajo, pero en vez de apoyar la ciencia, la limitan.

