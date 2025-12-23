POLICÍAS LO MULTAN Y LE QUITAN CAMIONETA POR FALTAS A LA MORAL Y USAR POLARIZADO PROHIBIDO

En el cruce de la prolongación de la calle 51 por Pedro Sáinz de Baranda, policías estatales retuvieron y enviaron una camioneta a un depósito vehicular, por faltas a la moral del chofer y uso de polarizado prohibido.

Los genízaros reportaron que le marcaron el alto al conductor, quien en respuesta comenzó a insultarlos agentes, ante lo cual pidieron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo. También aplicaron sanción administrativa o multa.