JUEZA ORDENA QUE NIÑOS INDÍGENAS TENGAN MAESTROS DE MANERA PERMANENTE EN SECUNDARIA TÉCNICA, Y HABRÁ SANCIÓN SI NO SE CUMPLE

Una jueza ordenó al Gobierno Estatal de Evelyn Salgado, asignar de manera permanente a maestros o maestras de español, matemáticas, artes y educación física en la Escuela Secundaria Técnica número 295 “Sor Juana Inés de la Cruz”, donde estudian niños y niñas na savi de Cochoapa el Grande, el Municipio más pobre de México ubicado en la Montaña de Guerrero, de acuerdo con información de Proceso.

De no hacerlo, se le impondrá a la SEG una multa de 127 mil pesos y se inhabilitará o se iniciará una carpeta de investigación a sus funciones.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó que el 21 de octubre último interpusieron la demanda de amparo contra la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para que mandara a los profesores, pues los papás llevaban 2 años solicitándolo a las autoridades y nunca les dieron respuestas.

Desde esa fecha los padres emprendieron una lucha legal para que el Gobierno de Guerrero garantizara el derecho constitucional a la educación de sus hijos, algo negado a las comunidades más rezagadas de la entidad.

Los papás estuvieron firmes, incluso pidieron prestaron dinero para realizar los trámites, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

El 10 de diciembre la jueza Maribel Castillo Moreno, del juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, les concedió la suspensión provisional y definitiva para que la SEG asigne a dos maestros que impartan 60 horas de la asignatura de español, uno que imparta 25 horas de matemáticas, otro que dé 26 horas de artes y uno más para impartir 24 horas de educación física.