ELLAS SON LAS 5 GOBERNADORAS PEOR EVALUADAS, SEGÚN ENCUESTA

Por: Carlos Gutiérrez | Político MX

Una encuesta realizada por Rubrum muestra la evaluación que dieron los ciudadanos a las mandatarias estatales.

Rubrum, casa especializada en medir la opinión pública, realizó una encuesta a los ciudadanos mexicanos para saber qué calificación le pondrían a sus gobernadoras en distintas áreas.

Entre la información que se recabó entre la población, se preguntó su aprobación hacia los rubros de:

Seguridad pública,

Cercanía del gobernador con el pueblo,

Sistema de salud, entre otras.

También se preguntó la aprobación en general que los ciudadanos le pondrían a sus mandatarias.

Gobernadoras peor evaluadas

De acuerdo a la encuesta de Rubrum, serían 5 mandatarias de Morena las que tendrían una baja aprobación por los ciudadanos.

Marina del Pilar

La mandataria peor evaluada según la encuesta de Rubrum fue la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, pues su aprobación fue de solo 3.84.

Cabe recordar que este 2025 ha estado lleno de controversias para Marina del Pilar dado a que el Gobierno de Estados Unidos le retiró su visa junto a su esposo, Carlos Torres, desde el pasado mes de mayo por presuntos nexos con el crimen organizado.

Esta situación sería justificada por la gobernadora como una “medida consular” de EUA que la alcanzó a ella luego de ser aplicada en primera instancia a su pareja.

“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, indicó en un mensaje en redes sociales.

Foto: Cuartoscuro y captura de pantalla

Layda Sansores

Layda Sansores San Román, gobernadora por Morena en el estado de Campeche, es otra de las mandatarias peor evaluadas, pues los ciudadanos encuestados le dieron apenas 4.13 de calificación.

Sansores San Román es otra mandataria rodeada de polémicas luego de que cometió un acto de censura al periodista Jorge González del Diario Tribuna de Campeche.

Hoy en día, el periodista de 71 años no puede hacer ningún tipo de comentario público en referencia de la gobernadora; e incluso, su contenido debe ser analizado por un ‘censor’ previó a su publicación.

Foto: Cuartoscuro / Captura de Pantalla

Lorena Cuéllar

La gobernadora de Tlaxcala, la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, es la tercer mandataria peor evaluada según la encuesta de Rubrum.

Su calificación por los ciudadanos participantes fue de solo 4.19.

En marzo pasado, Cuéllar Cisneros acusó a los medios de manchar la imágen de Tlaxcala por publicar noticias falsas.

“Nos ha pasado varias veces que vemos notas y decimos: ‘Eso no ha pasado aquí’. Pero algunas personas quieren hacer de algo inexistente una noticia que afecta al estado”, afirmó.

Foto: Cuartoscuro

Delfina Gómez

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora por Morena del Estado de México es la cuarta mandataria peor aprobada.

Su calificación en la encuesta de Rubrum fue de apenas 4.69.

Foto: Especial

Clara Brugada

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está bajo el cargo de la morenista Clara Brugada, quien según la encuesta, cierra este top 5 como una de las mandatarias peor evaluadas por los ciudadanos.

Clara Brugada Molina obtuvo apenas el 4.84 de aprobación.

Foto: Rubrum

Las gobernadoras mejor evaluadas

Por otro lado, la encuesta de Rubrum posicionó a tres panistas como las gobernadoras mejor aprobadas, ellas fueron:

María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes con el 7.08 de aprobación.

gobernadora de Aguascalientes con el 7.08 de aprobación. María Eugenia Campos Galván , mandataria de Chihuahua con el 6.85 de evaluación.

, mandataria de Chihuahua con el 6.85 de evaluación. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato con el 6.67 de calificación.

Foto: Cuartoscuro