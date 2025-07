“SI NOS CALLAMOS AHORA, NOS VAMOS A TENER QUE CALLAR SIEMPRE”: CELIA DEL PALACIO

POR: KAREN GARCIA | ZONA DOCS

Tras cuestionar los vínculos de nepotismo de una candidata de la coalición PVEM -Morena a la presidencia municipal de Teocelo, Veracruz, en el proceso electoral pasado, medios de comunicación y periodistas -entre los que se encuentra Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio sobre la Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara-, fueron señalados por haber cometido “violencia política de género”, lo que los obliga no sólo a bajar sus artículos sino también a emitir disculpas públicas a la política.

Para las y los afectados, tanto la demanda como la eliminación de los artículos son una muestra de la censura y el acoso judicial hacia periodistas y comunicadores, lo que se hace utilizando y desvirtuando una figura que busca defender a las mujeres de la violencia política que puedan sufrir en su carrera.

La libertad de expresión en México enfrenta una amenaza latente, ya que la labor de periodistas y académicos sigue siendo censurada, a través del uso indebido de otras figuras legales, tal es el caso de los medios La Jornada Veracruz, Radio Teocelo y Rey Jaguar, así como la investigadora Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio sobre la Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, pues todos fueron señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por cometer violencia política en razón de género en contra Mara Chama Villa, candidata del Partido Verde-Morena a la alcaldía de Teocelo, Veracruz.

Durante el pasado proceso electoral en Veracruz, Chama Villa interpuso por, segunda ocasión, una denuncia por violencia política de género contra medios, periodistas y contra Celia del Palacio, pues ya en el proceso electoral 2020-2021 había denunciado a quienes cuestionaron sus vínculos familiares con figuras políticas.

En entrevista para ZonaDocs, Celia del Palacio explicó que, tras hablar de la demanda que interpuso una candidata a magistrada a Héctor de Mauleón, esto en una cápsula de opinión que es transmitida por Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, ella también recibió una notificación del TEPJF solicitando eliminar la nota del canal universitario.

En aquella ocasión, la Sala Regional del TEPJF no sólo multó a los periodistas señalados, sino que también les obligó a pedir disculpas públicas y los incluyó en el “Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores”.

“De esto ya no volví a hablar porque apareció la sentencia recién, apareció en mayo de este año. Entonces, como apareció también lo de Héctor de Mauleón, yo abordé los dos casos en la cápsula que tengo en Canal 44”, añadió del Palacio.

Sin embargo, señaló que, al tratarse de una nueva candidatura de Mara Chama Villa, la de 2024, el tema del nepotismo volvió al debate público y por haber hablado de ello, no sólo la investigadora sino también medios como: Radio Teocelo, La Jornada Veracruz, La Silla Rota, Educa Oaxaca, UDGTV44, y las páginas de Facebook “Rey Ocelot del Meme” y “Morales May”, fueron nuevamente denunciados bajo el argumento de haber emprendido campañas de difamación.

“Ese tipo de cosas parece que no son ni siquiera legales, porque ¿cómo te defiendes? Además, si ya nadie sabe qué dijiste, es la palabra de la otra persona contra algo que tú no puedes mostrar. Eso me parece injustísimo”, lamentó Del Palacio, quien informó que el proceso judicial sigue en curso.

Tras darse a conocer esta sentencia, muchos periodistas y medios han optado por guardar silencio por temor a represalias, lo cual —señaló la investigadora— es “sumamente grave porque la gente se siente atemorizada y se autocensura”.

Ese mismo sentir manifestaron quienes integran Radio Teocelo, medio comunitario:

“Nos sentimos castigados, señalados, ninguneados pero no nos van a callar, vamos a seguir porque hay derechos constitucionales, la libertad de expresión y el derecho a la información, que la emisora, sin fines de lucro, sin afinidad a gobiernos ni partidos políticos, ha ejercido por 60 años, afirmó su fundador Elfego Riveros al medio La Cooperacha.

Del Palacio advirtió que el uso de figuras legales como la violencia política de género, de forma injustificada, está desvirtuando su propósito original: proteger a las mujeres en contextos de violencia política real.

“Me parece muy perverso el uso este tipo de figuras, eso es lo que más rabia me da, ya que son figuras que fueron hechas para proteger a las mujeres genuinamente de ataques que sí existen, que sí son muy fuertes y que le impiden tener una carrera política libre de violencia. Pero ese no es el caso, no ha sido el caso.”

También responsabilizó a los jueces locales por permitir este uso de la figura legal con fines de censura:

“Sí, están desvirtuando una figura que es noble, la están convirtiendo en otra cosa. Entonces, cuando verdaderamente haya violencia política en razón de género ya no vamos a creer nada. Eso están buscando”.

Frente a esta situación, periodistas y académicos firmaron un comunicado en el que exigen el cese del acoso judicial y de la censura contra Celia del Palacio y los medios señalados, además las y los firmantes hicieron un llamado a los consejos de los órganos electorales estatales, a los magistrados de tribunales locales y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no se limite la libertad de expresión ni el derecho a la información mediante el uso desviado de figuras legales.

“Si nos callamos ahora, al rato nos vamos a tener que callar todos siempre. Está ahí como pendiente esta amenaza para cualquier persona y creo que eso es muy grave para la democracia en nuestro país y que no debemos permitirlo. Tenemos que alzar la voz. Si no es ahora, no sé si podamos después”, concluyó Celia del Palacio.