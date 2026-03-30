lunes, marzo 30, 2026
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ANUNCIA SHEINBAUM QUE DONÓ $20 MIL A CUBA “A TÍTULO PERSONAL”; ¿Y LOS MEXICANOS?

FUE A TRAVÉS DE LA CUENTA PROMOVIDA POR AMLO QUE HA ESTADO CUESTIONAMIENTOS POR SU ORIGEN, MANEJO DE DINERO Y RÁPIDO REGISTRO: JUAN ORTIZ

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que donó 20 mil pesos a Cuba, a través de la cuenta “Humanidad con América Latina”, que fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que fue una decisión personal, es decir, “no tiene que ver con mi investidura como Presidenta”.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz recalcó que dicha ha estado bajo cuestionamientos por el origen, manejo de recursos y su rápido registro.

Además, añadió, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el carácter de donatarias a más de 270 organizaciones, algunas de ellas críticas al Gobierno Federal.

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