ES CÍNICA LAYDA AL AFIRMAR QUE LUCE ARTESANIÁS DE PLÁSTICO Y JOYAS QUE LE REGALAN: CHUMEL TORRES; ¡AUSTERIDAD DE CARTIER!

Al afirmar que hay gente que tiene estilo, gente que tiene clase y luego está la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el influencer Chumel Torres criticó a la mandataria por lucir un collar Panther de Cartier valuado en cerca de 590 mil pesos, justo cuando anunció que su Gobierno tiene problemas económicos y posibles apagones en dependencias.

Con tono irónico, señaló la contradicción entre el discurso de austeridad y el lujo exhibido por la mandataria, y la increíble respuesta de Layda Sansores, quien aseguró que nunca ha comprado joyas con dinero público, y que lo que le ven son “artesanías de plástico” hechas por artesanas, y que sus joyas se las dio “alguien que la quería y a quien ella quería”.

El pueblo es dadivoso, sabio y, sobre todo, tiene un gusto exquisito por Cartier, subrayó Chumel Torres, y agregó: “Si sumamos el collar, otro collar de la misma colección y un relojito que también le anda aprendiendo, ya llevamos como millón y medio de pesos en pura ‘artesania’. Imagínate el nivel de cinismo, predicar austeridad mientras traes medio millón de pesos colgados al pescuezo”.

Y por último, la burla del influencer: “Ojalá que cuando yo llegue a la gubernatura, mis tías copetonas también me regalen panteritas de oro para que no se me vea el cuello tan solo”. A su publicación agregó una foto donde aparece “enjoyado”.