ACTIVISTA DE LAS 40 HORAS DENUNCIARÁ DETENCIONES ARBITRARIAS EN CAMPECHE ANTE LA ONU

El representante en Campeche del Movimiento por la reducción de la jornada laboral a 40 horas, Eloy Romero Acuña, denunció la existencia de detenciones arbitrarias en el Estado, y reveló que se busca llevar estos casos ante instancias de las Naciones Unidas.

Explicó que aunque no fueron invitados formalmente al encuentro, logró acercarse al representante de Naciones Unidas encargado de temas relacionados con la libertad de expresión, para abordar el caso de Yahari Brito y otras denuncias similares ocurridas en Campeche, y que si continúan acumulándose reportes, la Organización de las Naciones Unidas emitiría observaciones o solicitar explicaciones formales al Estado mexicano, sobre los antecedentes y manejo de estos casos.

El activista indicó que este acercamiento permitió obtener información sobre mecanismos internacionales de denuncia rápida enfocados en presuntas detenciones arbitrarias, y afirmó que ya fueron compartidos correos y guías, para que ciudadanos presenten directamente denuncias ante organismos internacionales.

Diversas personas han sido víctimas de este tipo de acciones en los últimos años, entre ellas integrantes de colectivos, ciudadanos y figuras públicas, como la presidenta de Ley Sabina Campeche, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores; y a la activista Yahari Brito.