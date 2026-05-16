TIENE VIANEY GONZÁLEZ SU FRAGMENTO DE VIDA EN EL MALECÓN; INAUGURAN MURAL EN SU HONOR A UN AÑO DE SU PARTIDA

Con los pinceles aún húmedos y el corazón en la mano, amigos, familiares y artistas inauguraron un mural en homenaje a Vianey Rubí González Vargas, al cumplirse el primer aniversario de su partida, en accidente automovilístico ocurrido en el malecón se llevó a una mujer de lente y alma creativa, pero no pudo borrar su legado.

“Que el enfoque te acompañe”, se titula la obra, una frase que juega entre la pasión fotográfica de Vianey y su amor incondicional por Star Wars, porque ella —como recordaron todos— era “muy, pero muy aficionada” a esa galaxia. Tenía su colección, conocía cada personaje y soñaba con historias de valentía. Hoy, la Fuerza la acompañó hasta un muro donde también figura la imagen de su hija, retratando lo más profundo: el cariño de una madre.

Su mamá, Susana Rubí Vargas Encalada, agradeció la pintura. “Decidí apoyar esta actividad tan bonita y estimulante para mí, como la más afectada por el fallecimiento de mi hija. No es sólo un mural, es una manera de reconocer su labor, de hacerle justicia a Vianey, de continuar lo que ella dejó pendiente”, dijo con la voz entrecortada.

El mural fue realizado por el colectivo Ciudad Tortuga, encabezado por el maestro Rodrigo Jiménez, conocido como Ro Garabato. “Conocíamos a Vianey, sabíamos lo que hacía. No hay palabra que llene a veces el vacío, pero el arte puede transmitir lo que el silencio no dice”, expresó el artista, visiblemente emocionado.

La obra se inscribe dentro del programa cultural “Fragmentos de Vida”, que hasta ahora había retratado a niños sobrevivientes de cáncer infantil y a pequeños que ya partieron. En esta ocasión, el fragmento fue para Vianey. “El arte trasciende de esta manera”, agregó Rodrigo.

Susana Rubí aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes: “Vianey fue una chica que se superó a base de sacrificios. Querer es poder salir adelante”. Y pidió más empatía con el dolor ajeno, sobre todo en la escuela de Educación Especial donde hay padres luchando contra el cáncer infantil.

“La seguiremos viendo aquí, diario, al voltear al mural”, concluyó la madre, mientras el sol de Campeche bañaba el rostro pintado de su hija Vianey.