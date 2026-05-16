AUMENTA INSEGURIDAD PORQUE GOBIERNOS DE MORENA ESTÁN COLUDIDOS CON EL NARCO: DIPUTADA FEDERAL ARIANA REJÓN

Al lamentar que Ciudad del Carmen atraviesa una situación muy preocupante en materia de inseguridad, la diputada federal del PRI, Ariana Rejón Lara, acusó “a los gobiernos ineficientes de Morena de estar coludidos con el narco, con el cr¡m€n organizado”, de lo cual hay pruebas y señalamientos de Estados Unidos, que requirió a un gobernador en funciones.

Ningún Gobierno morenista, aseveró, tiene una estrategia efectiva para combatir la v¡olenc¡a, y resaltó la presunta reducción de más del 90 por ciento al presupuesto destinado a seguridad pública en la Isla durante 2026.

Rejón Lara señaló que los hechos violentos en Carmen se han vuelto cada vez más visibles, y consideró grave que la ciudadanía comience a normalizar los asesinatos, que van en aumento pero no son denunciados por la falta de confianza hacia las autoridades y por eso las cifras oficiales no reflejan la realidad.

Además, aseguró que policías y corporaciones siguen enfrentando carencias de equipamiento y recursos, pese a los anuncios oficiales sobre inversiones millonarias en seguridad.

Campeche enfrenta una crisis económica y de gobernabilidad, de la cual son responsables los gobiernos emanados de Morena, quienes así generan condiciones de inseguridad y debilitamiento institucional tanto en el Estado como en los Municipios, alertó.

“No son tiempos electorales, son tiempos de gobernar, dar resultados y ejercer el presupuesto como es debido”, aseveró la legisladora.