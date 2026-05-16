MALOS PRESAGIOS

Hemos soportado cinco años de desventuras, desgracias, abusos, tropelías y excesos de la clase gobernante en contra del pueblo noble y sabio pero pobre…

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal con el alma en un hilo. Llevaba su rosario en las manos y a la distancia parecía que rezaba. Se persignaba por ratos y después continuaba con murmullos oratorios.

–“Estoy muy preocupada, le dijo a su compadre Memín. Con eso de que la sagrada imagen del Cristo Negro Señor de San Román tuvo algunos daños luego de que lo sacaron en peregrinación por la llegada del nuevo obispo, tengo temor de que los habitantes de estas tierras suframos las consecuencias de ese casi sacrilegio” musitó.

–“No fue la primera vez que la sagrada imagen salió de su altar original, pues con frecuencia acude a otros santuarios religiosos como el del Carmen, en la bella pero saqueada Isla de Tris, o a Chuiná, o a Hool o a otro de esos sitios donde las multitudes se congregan ante el llamado de otras venerables imágenes, así que no creo que el daño que sufrió nuestro Santo Patrono sean de consideración” la consoló su compadre Memín.

–“Aún más, le dijo con frialdad el poeta Casimiro, si le damos credibilidad a la leyenda de la llegada de esa sagrada imagen a nuestras tierras, tendremos que recordar que tuvo que sortear un fuerte vendaval en altamar, mientras que otros testimonios aseguran que fue el propio Cristo Negro el que tomó el timón del barco en que viajaba, para evitar su naufragio. Con esos antecedentes, ¿crees que un paseo en procesión le va causar daños de consideración?” cuestionó.

–“Y además de eso, intervino el viejo Julián, tendríamos que convocar a un cónclave de teólogos y de monjes exorcistas para definir con exactitud y precisión, si esos daños que presenta la venerada imagen corresponden a la procesión a la que fue llevada, o más bien fueron causadas por la presencia de la Tía en el evento religioso en que se presentó al nuevo obispo en la Catedral. En el entendido de que la mandataria tiene otro tipo de creencias religiosas, a lo mejor fue su mala vibra la que le causó el daño” sugirió.

–“Sus razonamientos me han devuelto la tranquilidad, respondió más serena doña Chela. Y aún más, me hicieron reflexionar que si ya hemos soportado cinco años de desventuras, desgracias, abusos, tropelías y excesos de la clase gobernante en contra del pueblo noble y sabio pero pobre, creo que podríamos soportar algún otro castigo, pero mis hermanas de fe nos hemos propuesto entregarnos en oración para que estos males que tanto daño nos hace n se vayan de una vez y no regresen nunca”.

–“Si de eso se trata, respondió don Memín, solicito mi formal incorporación a ese grupo de rezadoras, para conseguir ese noble propósito, siempre que al rezo le agreguemos la acción y de una buena vez empecemos a sacar a ese mal que desde hace cinco años solo nos ha traído desgracias” aseveró.