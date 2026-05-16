TRAS DETENCIÓN DEL EXSECRETARIO DE SEGURIDAD DE ROCHA, MORENA TENDRÁ LAS PRUEBAS QUE EXIGE SOBRE SUS NARCOPOLÍTICOS: KARLA TOLEDO

De manera directa y con una dosis generosa de sarcasmo, la senadora Karla Toledo reaccionó a la detención del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, un hecho que, dijo, dejó en evidencia las contradicciones del actual Gobierno morenista, a quien advirtió que le irán mostrando las pruebas que pide, y exigió entregar a sus narcopolíticos.

“¡Quiúbule, que nos despertamos con la noticia de que ya se agarraron al exsecretario de Seguridad de Sinaloa! Imagínense. ¿No que no tronabas pistolita?”, lanzó la legisladora en un corto video de su página de Facebook.

En un mensaje, Toledo aseguró que los morenistas “van a caer, porque no han hecho las cosas bien, porque se están burlando de todos los sinaloenses, de todos los mexicanos”.

Y para quienes todavía dudaban del rumbo de la administración federal, la senadora fue clara: “Este Gobierno, dizque diciendo que no tienen pruebas, que quieren pruebas… pues bueno, ¿quieren pruebas? Ahí se las van a andar mostrando”.

“Así que aguas, dejen de estar mintiéndole a la gente, digan la verdad y entreguen a sus narcopolíticos. Eso es lo que merecen y es lo que esperamos los mexicanos”, sentenció.