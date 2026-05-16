SECRETARIA DE SALUD EVITA ANUNCIAR CUÁNDO SOLUCIONARÁ CARENCIAS EL PROCESO DE “DIGNIFICACIÓN”
Aunque defendió las inversiones anunciadas en la infraestructura hospitalaria de Carmen, la secretaria estatal de Salud, Josefa Castillo Avendaño, admitió que varios hospitales siguen operando entre obras inconclusas, falta de personal, problemas eléctricos y constantes inconformidades laborales, y evitó precisar cuándo quedará todo solventado.
Consideró que Campeche vive un momento histórico en materia de salud con la apertura del Hospital de Ginecopediatría número 15 y la rehabilitación del “María Quiroga Aguilar”, pero al preguntarle sobre las recientes protestas y denuncias ciudadanas, reconoció que el “Quiroga” atraviesa un proceso de “dignificación” en quirófanos, áreas críticas y sistemas de climatización que aún no concluye, ante lo cual algunas cirugías fueron trasladadas a otras unidades médicas.
De la falta de capacidad eléctrica en el Hospital de Ginecopediatría 15, donde recientemente familiares de pacientes fueron captados utilizando ventiladores portátiles ante la falta de aire acondicionado funcional, Castillo Avendaño reconoció que falta completar la instalación de un nuevo transformador y reforzar el suministro energético.
Y aunque defendió que los equipos médicos ya llegaron y que el proceso avanza, justificó que la modernización hospitalaria “no se hace de la noche a la mañana, por la complejidad técnica de este tipo de obras”.
Igualmente, confirmó que persisten inconformidades laborales relacionadas con plazas pendientes, y reveló que hay negociación entre el IMSS Bienestar y el sindicato para asignar alrededor de 80 plazas en todo el Estado.
Castillo Avendaño aseguró que actualmente hay un abasto del 80 por ciento de medicinas provenientes de compras consolidadas, pero evitó precisar cuándo quedarán completamente resueltos los problemas eléctricos, de climatización y equipamiento que todavía persisten en hospitales clave del Municipio.