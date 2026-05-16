AMAÑO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO CON EL MONTE DE PIEDAD IMPIDE PONER FIN A LA HUELGA, DENUNCIA LÍDER SINDICAL

-ALERTA SOBRE PROCESO “DISFRAZADO” DE PRIVATIZACIÓN EN BENEFICIO DE INTERESES PARTICULARES

A 7 meses de conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad (NMP), el secretario general de la Sección 22 del sindicato en Campeche, Eudalio Montalvo Chi, denunció irregularidades en el manejo de los activos de la institución, y advirtió sobre un proceso “disfrazado” de privatización que beneficiaría a intereses particulares.

En el marco de una nueva audiencia ante autoridades judiciales, Montalvo Chi señaló que la Secretaría del Trabajo ha realizado más de 30 juntas conciliatorias sin llegar a un acuerdo, pese a las violaciones al contrato colectivo denunciadas por el gremio.

Según el líder sindical, hace 1 mes un funcionario de esa dependencia le habría pedido aceptar las condiciones impuestas por la administración, pero “como no se aceptó, ahora se ofrecen como mediadores, lo que en asamblea informamos no aceptaremos porque todo eso ya está amañado”, declaró.

Montalvo Chi criticó que las autoridades laborales “se presten a las artimañas del patronal”, y subrayó que no existe acuerdo alguno, y como prueba de la falta de voluntad de la empresa.

También, señaló que la jueza del Distrito Laboral, Cecilia Treviño, citó a los 7 miembros del patronato y a los 9 del Comité Nacional para una mesa de conciliación, pero ninguno acudió.

“Lamentablemente, quienes deben defender a los trabajadores se prestan a estas artimañas”, concluyó.