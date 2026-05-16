PESE A PLANTÓN DE PROTESTA, COORDINADORA REGIONAL DEL IMSS BIENESTAR NIEGA CRISIS EN EL HOSPITAL “QUIROGA”

-HACE FALTA PERSONAL EL COMUNIDADES Y UNIDADES PORQUE LA ISLA NO ES ATRACTIVA

A pesar de la reciente protesta de trabajadores del Hospital General “Dra. María Quiroga Aguilar” en Carmen, por falta de personal, jornadas excesivas, carencia de insumos y fallas en el aire acondicionado, la coordinadora regional del IMSS Bienestar, Lourdes Lliteras Cardín, negó carencias al argumentar que hay áreas nuevas pero cubiertas, aseguró que no todos los manifestantes trabajan en el nosocomio, y justificó que lineamientos nacionales determinan cuántas personas deben atender cada sector hospitalario.

El hospital avanza en su proceso de remodelación y dignificación, pero “no tengo ningún turno descubierto”, afirmó, aunque reconoció que está en la búsqueda de personal para comunidades y unidades hospitalarias, pues Carmen no es atractivo para médicos y enfermeros.