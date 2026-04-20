SIN AGUA MÁS DE 5 MIL HABITANTES POR ROBO Y VANDALISMO EN POZO DE LA SUBESTACIÓN 2 UBICADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA: SMAPAC

LA POLICÍA NO QUISO ACORDONAR EL ÁREA Y SE RETIRÓ

Un nuevo acto de vandalismo y robo en el Pozo de la Subestación 2 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), dejó sin suministro a más de 5 mil habitantes de al menos 5 colonias, informó el titular del organismo, Fernando Quijano Palomo, quien reveló que tras el aviso al 911 llegó una patrulla, cuyos agentes no negaron a acordonar el área y se retiraron.

De acuerdo con el funcionario, el incidente fue reportado a las 6:20 horas de hoy lunes, cuando personal del Smapac detectó que sujetos desconocidos sustrajeron el arrancador, la base del medidor, el medidor y una pastilla termomagnética. “Todo eso sirve para alimentar la energía del pozo, que es el que suministra agua a Exhacienda Kalá, Villas de Kalá y toda la parte alta”, precisó.

Las colonias afectadas son Siglo XXIII, Villas de Kalá, Altamira, Residencial Bosque Real y Ramón Espínola, por lo que “estamos hablando de alrededor de más de 5 mil habitantes”, enfatizó Quijano Palomo.

Denunció que en lo que va de 2 años, se han registrado al menos 4 sucesos similares en esta misma subestación, incluyendo robos de cableado y transformadores, además de afectaciones directas al pozo, por lo que hizo un llamado a Seguridad Pública: “Aquí hemos reportado varias ocasiones que mantengan rondines permanentes, y si se dan cuenta, esto está pareciendo un basurero municipal clandestino, pues está lleno de basura, maleza y no hay rondines. Aunque nosotros tengamos rejas con candado, las personas vienen y nos afectan”.

En cuanto al valor del atraco, Quijano Palomo estimó los daños en aproximadamente 150 mil pesos, los cuales hay que volver a invertir, adelantó que interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, y que el área jurídica del Smapac está en espera del peritaje, ya que en el lugar se encontraron un cuchillo y sangre, tras lo cual podrán tocar la escena para reinstalar equipo nuevo y reanudar el servicio.