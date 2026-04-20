SE REUNIRÁ SHEINBAUM CON ENVIADO DE LA ONU EN MEDIO DE CRISIS DE DESAPARICIONES

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo miércoles a las 10:00 horas sostendrá una reunión en Palacio Nacional con Volker Türk, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su visita oficial a México. El encuentro ocurre tras la presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada, el cual volvió a colocar en la agenda pública la crisis de desapariciones en el país y la exigencia de atención a los derechos humanos. La mandataria señaló que el funcionario internacional ha sostenido reuniones con autoridades y organizaciones civiles, en una agenda que busca revisar el panorama general del sistema de derechos humanos.

Durante la reunión se presentará un documento sobre la problemática de desapariciones y el funcionamiento institucional para atender estos casos, un tema que mantiene a miles de familias en búsqueda constante ** más amplia que incluye temas comerciales relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá**, aunque destaca como un espacio relevante para el diálogo y la revisión del estado de los derechos humanos en México.