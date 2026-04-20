ANTE FALTA DE ARGUMENTOS, EDIL RATH ORDENA A TEXTOSERVIDORES QUE ARREMETAN CONTRA EMPLEADOS SINDICALIZADOS QUE EXIGEN JUSTICIA LABORAL

Luego de la marcha de trabajadores sindicalizados por las principales calles de la cabecera de Escárcega, para exigir el cumplimiento de la minuta del Contrato Colectivo de Trabajo con autoridades municipales y exigir respeto a los derechos laborales, Juan Carlos Hernández Rath, ordenó a medios digitales afines a su régimen denostar al gremio laboral, omitiendo que se trata de compromisos contraídos.

Entre las publicaciones de esos textoservidores se lee: “Es bien sabido que los sindicalizados son los que más exigen y menos trabajan. Se manifestaron el día de ayer porque exigen que el gobierno les siga aumentando los beneficios. El Sindicato de los Tres Poderes tiene altos beneficios que ningún trabajador fuera del sindicato puede llegar a tener”.

También: “Los beneficios que tienen son pago del Día de la Madre aunque no sean madres; pago del Día del Padre aunque no sean padres; pago del Día del Maestro**,** aunque no sean maestros, pago del Día del Trabajador aunque no trabajen; exigencia de un pago extra por cada año laboral que cumplan….Exigencias que están muy pasadas…”.

Sin embargo, lo que omiten es que en el Contrato Colectivo de Trabajo que se firma cada año, autoridades y representantes sindicales llegan a acuerdos, y que los empleados municipales de Escárcega están en su justo derecho de protestar y exigir que se cumplan.

Además, el alcalde Juan Carlos Hernández endeudó el Ayuntamiento con más de 40 millones de pesos e hizo promesas de campaña, pero ahora que existe un caos económico y social no quiere cumplir. ¿Y aún así pretende reelegirse? ¿Usted votaría por este cínico, hipócrita y desvergonzado alcalde?