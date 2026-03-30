TOMAREMOS MÁS MEDIDAS DE RECLAMO Y PROTESTA ANTE MUERTE DE OTRO MEXICANO A MANOS DEL ICE EN EU: SHEINBAUM
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “Vamos a tomar más medidas de reclamo”, tras la muerte de otro mexicano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
La mandataria federal adelantó que no sólo se enviará una nota diplomática, sino que su Gobierno analiza otras acciones de protesta para exigir respuestas ante este caso.