ALERTA POR NUEVA VARIANTE DE COVID-19 BA.3.2

YA SE PROPAGA EN VARIOS PAÍSES

La aparición de la nueva variante de COVID-19 BA.3.2 ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional tras detectarse su presencia en más de 20 países. Este sublinaje de Ómicron, también identificado como “Cigarra”, ha llamado la atención de especialistas por su rápida propagación y el alto número de mutaciones que presenta, lo que ha motivado su seguimiento por organismos de salud.

De acuerdo con reportes científicos, la variante cuenta con decenas de cambios en la proteína espiga, lo que podría facilitar su transmisión y reducir parcialmente la protección previa generada por vacunas o infecciones. Aunque hasta el momento no existen indicios de que provoque cuadros más graves, autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa ante el riesgo de nuevos repuntes, mientras que los síntomas continúan siendo similares a los de otras variantes recientes, como fiebre, tos, fatiga y congestión nasal.

Fuente: Infobae, Expansión