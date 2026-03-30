FALLECIMIENTOS DEL BIENESTAR | Por Ángel Escamilla

El 17 de marzo, Diana R cumplió 38 años. Pasó su cumpleaños en el IMSS. El 27 de marzo murió.

No hubo insumos para atenderle el padecimiento que le ocasionó una mala medicación prescrita en el mismo IMSS años atrás, ni tampoco le trasladaron al hospital La Raza para que le atendieran por una bacteria que también contrajo en el IMSS. Su regalo de cumpleaños fue la “sugerencia” de un directivo del IMSS en Campeche para que dejase de subir videos pidiendo que le apoyen para tener ese traslado que tenía más de un mes esperando. La advertencia fue clara, si no colaboraba dejando de pedir en redes sociales que le atendieran, sería más difícil otorgarle traslado y tratamiento.

Durante ese mes y días, acudió diariamente a qué le realizaran lavados mecánicos, dolorosos e innecesarios, todo por consecuencia de aquello que en el mismo IMSS contrajo.

Hace unos días le informaron que además había generado un cáncer y que le trasladarían pero para que recibiese químioterapia.

Murió en un viaje tardío. Postergado por el IMSS.

No pudo despedirse de su hija, una menor de aproximadamente seis años.

Finalmente el directivo del IMSS a quien le preocupaban los videos que la señora Diana subía a redes sociales, tendrá tranquilidad.

No habrán más videos porque no habrá más Diana.

Dejó de existir, regresarán solamente sus cenizas.

Descanse en paz.