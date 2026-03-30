“SOMOS FRIJOLEROS Y A MUCHA HONRA”: SHEINBAUM ANUNCIA CAMPAÑA PARA IMPULSAR EL CONSUMO DE FRIJOL EN MÉXICO

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en México ha disminuido el consumo de frijol, por lo que anunció el arranque de una campaña nacional para promover sus beneficios alimenticios, destacando su valor nutricional y su importancia en la cultura del país. Durante su declaración, recordó que en el extranjero se ha utilizado el término “frijoleros” de forma despectiva, pero aseguró que en México se asume “a mucha honra”, reivindicando este alimento como parte esencial de la identidad nacional.



