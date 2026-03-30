lunes, marzo 30, 2026
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CONTINÚA INSEGURIDAD EN CAMPECHE; BALEAN OTRA CASA

La violencia volvió a hacerse presente en la capital campechana durante la madrugada de este 29 de marzo, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona de la calle Francisco I. Madero y Hecelchakanillo, en San Francisco de Campeche, lo que refuerza la preocupación por la persistencia de hechos de inseguridad en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio tras el reporte, donde localizaron un vehículo Nissan Tsuru con impactos de bala y daños en la fachada de un domicilio cercano, además de nueve casquillos percutidos. El área fue acordonada y el caso quedó en manos de las autoridades correspondientes; no se reportaron personas lesionadas.

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