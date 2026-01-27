RESCATAN A DOS ADULTOS MAYORES DE INCENDIOS EN SUS VIVIENDAS

Dos personas de la tercera edad fueron rescatadas tras incendios registrados al interior de sus viviendas en distintos puntos de la ciudad, hechos que movilizaron a elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes apoyaron en el control del tránsito mientras se realizaban las labores de emergencia. En ambos casos, los siniestros fueron sofocados y los predios enfriados para evitar una posible reactivación del fuego.

El primer reporte ocurrió poco antes de las siete de la noche en una vivienda ubicada en la calle 10 del barrio de Guadalupe, donde vecinos alertaron sobre un incendio. Al ingresar al inmueble, los cuerpos de auxilio lograron rescatar a una mujer de aproximadamente 70 años, así como a sus dos perros. El comandante de bomberos, Mario Elizalde, informó que el fuego consumió ropa y diversos objetos, además de dejar inhabilitado el baño debido a la antigüedad del predio. Para controlar la situación se utilizaron cerca de seis mil litros de agua y no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, aunque se presume que el origen pudo ser un corto circuito.

Horas más tarde, cerca de la medianoche, se reportó otro incendio en una vivienda situada entre las calles 104 y 105 de la colonia Bellavista. En este caso, vecinos rescataron a un hombre de alrededor de 60 años que se encontraba al interior. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias lo valoraron y trasladaron en estado grave tras presentar inhalación de humo. Autoridades indicaron que el siniestro pudo originarse por una veladora encendida, utilizada debido a la falta de energía eléctrica en la zona desde el mediodía, situación provocada por los fuertes vientos que se registraron durante la jornada.