NACIONAL: SUPREMA CORTE EXHIBE LUJOS Y DESATA ACUSACIONES DE HIPOCRESÍA EN LA 4T: LORET DE MOLA

El periodista Carlos Loret de Mola expuso una serie de gastos realizados por integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que, afirmó, contrastan con el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación. Entre los casos mencionados se encuentran el encargo de un retrato con costo de 40 mil pesos atribuido a la ministra Lenia Batres, un viaje en primera clase a Costa Rica de la ministra Loretta Ortiz y la confección de nuevas togas con precios superiores a los 20 mil pesos por pieza, además de la compra de camionetas blindadas de lujo valuadas en alrededor de dos millones y medio de pesos cada una, revelada por El Universal.

De acuerdo con el señalamiento, tras hacerse públicos estos hechos, ministros y autoridades federales intentaron justificar las adquisiciones, incluso con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, para después plantear la devolución de los vehículos. Loret de Mola cuestionó que este tipo de beneficios no formaran parte de lo aprobado en la reforma judicial y sostuvo que se trata de gastos cubiertos con recursos públicos que contradicen la promesa de ahorro y austeridad anunciada por el gobierno.