domingo, agosto 10, 2025
Locales

ABSUELVEN A CONDUCTOR DE CAMIÓN INVOLUCRADO EN ACCIDENTE MORTAL EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS

user editor

Leonardo “D”, de 26 años, fue absuelto por un juez de Control de los cargos de homicidio imprudencial por el accidente del pasado 1 de agosto en la avenida Lázaro Cárdenas, donde un joven motociclista murió al estrellarse contra el camión de transporte de material que conducía. La decisión se tomó este 8 de agosto durante la continuación de la audiencia inicial.

La defensa presentó pruebas que indicaron que Rodrigo J.T.G., de 27 años, manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Además, argumentó que la unidad de carga se desplazaba lentamente cuando el motociclista impactó contra ella, provocando el desenlace fatal.

