PROVEEDORES MANIPULAN Y ENCARECEN PRECIO DEL HUEVO, DENUNCIAN

El alza constante en el precio del huevo en Campeche no obedece a causas reales del mercado, sino a una manipulación por parte de los proveedores, denunció Eduardo Mena Lara, representante del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”.

De acuerdo con Mena Lara, durante el año se han registrado entre cuatro y cinco incrementos en el precio de este alimento básico, alcanzando recientemente más de 100 pesos por reja, aunque en los últimos días el precio se ha estabilizado en un rango de 84 a 90 pesos.

“Siempre he comentado que no hay un motivo real para que suba, y el problema es que nadie puede meter la mano para evitarlo, y no sólo en el huevo, sino en todos los productos, pero nadie dice nada, ni la Secretaría de Economía, ni la Sader, ni la presidenta Claudia Sheinbaum”, lamentó.

La única forma en que los precios bajen es que los consumidores reduzcan sus compras, provocando una acumulación del producto, dijo, y cuestionó la justificación de algunos proveedores, quienes argumentan que el alza se debe a aumentos en Estados como Puebla o Jalisco, sin embargo, en Campeche no es el mismo consumo, aseveró.

Finalmente, Mena Lara advirtió que el precio podría volver a incrementarse en las próximas semanas, debido a la llegada de temporadas altas y frías, lo que suele afectar la producción y distribución.