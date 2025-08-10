PRESUMEN BAJA DE FEMINICIDIOS, PERO CIFRAS REALES REVELAN AUMENTO DURANTE GOBIERNO DE LAYDA SANSORES: RICARDO MEDINA

En un video presentado por Ricardo Medina Farfán y Diana Mena, se cuestionó los datos presentados en el informe de la gobernadora Layda Sansores, en el que se presumió como un gran logro la supuesta disminución del 45% en los feminicidios. De acuerdo a Medina Farfan, la realidad es distinta: en lo que va de la actual administración se han registrado 36 casos, cifra superior a los 23 que se contabilizaron en todo el sexenio anterior.

En dicho video se señaló que, de acuerdo con el INEGI, el 67% de las mujeres mayores de 15 años en Campeche han sufrido algún tipo de violencia. Casos como los de Aracely y Susan ejemplifican que las denuncias de las víctimas no son escuchadas por las autoridades.

“Qué irónico, ¿no? Es la primera vez que gobiernan mujeres en el estado y es cuando más están siendo vulneradas”