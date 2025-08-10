domingo, agosto 10, 2025
Lo último:
Nacionales

FALSO QUE LA ECONOMÍA VA BIEN; CAMPECHE Y TABASCO, EJEMPLOS DE QUE EL GASTO PÚBLICO Y EMPRESAS ESTATALES NO LOGRAN SALVARLA: DE LA MADRID

user editor

En un video compartido en sus redes sociales, Enrique de la Madrid cuestionó el discurso oficial sobre el buen desempeño de la economía nacional, señalando que los datos de algunos estados reflejan lo contrario. Expuso que en el primer trimestre de este año, la economía de Tabasco cayó un 12%, la de Campeche un 17% y la de Quintana Roo un 9%.

Sobre Tabasco, atribuyó la caída a la conclusión de las obras de la refinería de Dos Bocas, la cual —aseguró— “no sirve” y no genera producción. En el caso de Campeche, señaló que la crisis se debe a la falta de actividad de productores petroleros y de servicios a Pemex. Respecto a Quintana Roo, expresó su preocupación por la disminución de turistas internacionales, lo que impactó a un estado que depende principalmente del turismo. Concluyó que Tabasco y Campeche son el ejemplo más claro de que el gasto público y las empresas estatales no han logrado sostener sus economías.

También te puede gustar

Su discapacidad no le impidió a Jetro Levi seguir sus sueños y ser un artista musical

telemarwebmaster_gs2m70wg

LENIA BATRES VS LENIA BATRES; SE EQUIVOCA Y VOTA EN CONTRA DE SU PROPIA PROPUESTA DE DETENER DEBATE SOBRE REFORMA JUDICIAL

Publicad0rTelemar

“QUE LA INTELIGENCIA, QUE NO LE SOBRA… GUÍE EL DESTINO DE MÉXICO”: LA FELICITACIÓN DE GUTIÉRREZ MÜLLER A SHEINBAUM

user editor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *