FALSO QUE LA ECONOMÍA VA BIEN; CAMPECHE Y TABASCO, EJEMPLOS DE QUE EL GASTO PÚBLICO Y EMPRESAS ESTATALES NO LOGRAN SALVARLA: DE LA MADRID

En un video compartido en sus redes sociales, Enrique de la Madrid cuestionó el discurso oficial sobre el buen desempeño de la economía nacional, señalando que los datos de algunos estados reflejan lo contrario. Expuso que en el primer trimestre de este año, la economía de Tabasco cayó un 12%, la de Campeche un 17% y la de Quintana Roo un 9%.

Sobre Tabasco, atribuyó la caída a la conclusión de las obras de la refinería de Dos Bocas, la cual —aseguró— “no sirve” y no genera producción. En el caso de Campeche, señaló que la crisis se debe a la falta de actividad de productores petroleros y de servicios a Pemex. Respecto a Quintana Roo, expresó su preocupación por la disminución de turistas internacionales, lo que impactó a un estado que depende principalmente del turismo. Concluyó que Tabasco y Campeche son el ejemplo más claro de que el gasto público y las empresas estatales no han logrado sostener sus economías.