INTENSIFICARÁN REVISIONES EN LAS CÁRCELES PARA EVITAR INGRESO DE OBJETOS PROHIBIDOS, EN ESPECIAL CELULARES CON FINES DE EXTORSIÓN

El subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Campeche, Javier Herrera Valles, advirtió que las revisiones en los centros penitenciarios del estado se realizarán de manera permanente, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos prohibidos, con énfasis en teléfonos celulares utilizados para cometer extorsiones.

En el marco de la nueva Ley contra la Extorsión, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que ya se han llevado a cabo operativos en los penales de Ciudad del Carmen, en dos ocasiones durante este año, así como en el centro penitenciario de Kobén, con el fin de erradicar prácticas ilícitas.

“Históricamente, los penales han sido focos de extorsión mediante el uso de teléfonos celulares, y ahora, con las reformas, existen sanciones penales severas tanto para las personas privadas de la libertad como para quienes faciliten el ingreso de estos dispositivos”, explicó.

Además de los teléfonos, señaló que las revisiones buscan impedir el ingreso de sustancias psicotrópicas y bebidas como el tepache, detectadas en operativos recientes. No obstante, reconoció que algunos elementos del sistema penitenciario podrían estar coludidos con personas privadas de la libertad, por lo que se investigan sus conductas y acciones para inhibir este tipo de prácticas.