EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (2 DE 8).

Desde marzo de este año la periodista investigadora Anabel Hernández denunció los nexos criminales entre el partido Morena, el corrupto expresidente Andrés Manuél López Obrador y los cárteles de narcotráfico. Reveló que una denuncia presentada ante cortes federales de Nueva York y Texas en diciembre de 2024, contiene testimonios de los acuerdos en los que Sergio Carmona Angulo (+), conocido como “El rey del huachicol fiscal”, habría financiado campañas a nueve gobernadores morenistas, entre ellos Layda Sansores.

Nada ha comentado al respecto en sus Martes del Jaguar la protagonista del programa y beneficiaria de la campaña ilícita, Layda Sansores. ¿Cuánto dinero le aportaron a su campaña los del cartel huachicolero? A los periodistas que han cuestionado sus malos manejos y oscuro proceder los denuncia por daño moral, campañas de odio y violencia de género, pero en este caso no hizo nada. ¿Será porque es verdad la acusación del financiamiento ilegal de su campaña?

Habrá que recordarle a Sansores, que cada martes presume honestidad y valores, que está obligada a informar lo relacionado con el financiamiento de su campaña, porque como ella dijo, es una “empleada del pueblo”. El que nada debe, ¿nada teme? O el que calla ¿otorga?

LEVANTEMOS LAS COPAS Y BRINDEMOS…

Deseamos que esta noche puedan usted y su familia disfrutar de al menos una modesta cena en familia. Que el caótico momento que atraviesa la economía de Campeche gracias a la nefasta y rapaz administración de Layda Sansores, acentuado por el desempleo y la inseguridad, momentáneamente se olvide y permita a todos disfrutar una ¡FELIZ NAVIDAD!

Es momento de dejar atrás todos los rencores, desaires y frustraciones que a lo largo del año fuimos arrastrando por la carencia de oportunidades que trajo la transformación de cuarta y su gobierno de quinta, así como la maldita deuda que heredará Layda Sansores para que paguemos los próximos 20 años, el desabasto de medicamentos y la cada vez más miserable atención médica que brindan las instituciones.

Levantemos las copas y brindemos por la familia feliz que por segunda ocasión saquea impunemente a Campeche, mientras sus correligionarios rapiñan Pemex con su huachicol fiscal, atracan a la CFE con su huachidiesel y duplican la deuda nacional en un abrir y cerrar de ojos. Pídale a Santa que pasen pronto los 630 días que le restan a esta pesadilla sansorista y que pronto venga un buen campechano a corregir el rumbo. ¡Salud!