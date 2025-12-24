OMAR NOTICIAS ACUSA A LIZ HERNÁNDEZ DE USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y CONTROL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PROMOCIÓN PERSONAL

Desde la plataforma digital Don Omar Noticias, el ciudadano Omar Rodríguez lanzó una acusación directa contra la secretaria Liz Hernández, a quien señaló de afectar la credibilidad del Gobierno de Campeche. En su mensaje afirmó que sus señalamientos se hacen, según dijo, en respaldo a la gobernadora Layda Sansores San Román, al considerar que la funcionaria representa un factor de desgaste dentro de la administración estatal.

Durante la transmisión, Rodríguez acusó a Liz Hernández de utilizar recursos públicos con fines de promoción personal mediante el área de Comunicación Social, además de favorecer a grupos específicos de medios. También señaló presuntas omisiones de instancias de Bienestar Social en el caso del menor Federico, originario de Escárcega, quien requería atención médica especializada, situación que generó inconformidad social por la falta de apoyo institucional.

El comunicador sostuvo que la funcionaria ha provocado divisiones internas en Morena y ha permitido la incorporación de perfiles ligados al PRI dentro del gobierno estatal, lo que, afirmó, contradice los principios del movimiento. Reiteró que su postura no es contra la gobernadora, sino contra lo que calificó como prácticas que dañan al gobierno y al pueblo campechano.