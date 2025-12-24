“EL MAYOR SAQUEO DEL MÉXICO MODERNO NACIÓ EN LA FAMILIA PRESIDENCIAL”: CÓDIGO MAGENTA

Pemex: la mafia de morena | su modus operANDY

Una investigación difundida por Código Magenta señala directamente a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el presunto articulador de una red de huachicol fiscal y huachi diésel que habría operado desde el interior de instituciones estratégicas como Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. De acuerdo con el medio, expedientes de inteligencia nacional y extranjera documentan la integración de más de 20 funcionarios y colaboradores cercanos que controlaron permisos de importación de combustibles y el entramado legal y fiscal para permitir el tráfico ilegal de cientos de millones de litros, con afectaciones directas al fisco y a la ya endeudada paraestatal.

El reportaje sostiene que esta red habría generado ganancias ilícitas estimadas en 55 mil millones de dólares durante el sexenio pasado, recursos que, según la investigación, beneficiaron a políticos de Morena, empresarios gasolineros, transportistas y estructuras de lavado de dinero, además de servir para el financiamiento electoral del partido en procesos recientes. Código Magenta afirma que el esquema contó con protección institucional y complicidades en aduanas, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad, y adelanta la revelación de contratos millonarios otorgados sin licitación, como el arrendamiento de un buque en condiciones obsoletas por una década, como parte del modus operandi del que califica como el mayor contrabando de combustibles en la historia del país.

Fuente: Código Magenta