FUERTE ACCIDENTE PROVOCA INCENDIO Y CIERRE DE LA CARRETERA SABANCUY – CHICBUL

Un fuerte accidente registrado la tarde de este martes provocó el cierre temporal de la carretera Sabancuy–Chicbul, a la altura de la comunidad de Cruz Ek, donde dos camionetas se vieron involucradas en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto una de las unidades comenzó a incendiarse, lo que generó alarma entre automovilistas que circulaban por la zona.

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o la gravedad de las posibles heridas, por lo que se espera la llegada de cuerpos de emergencia para brindar atención y determinar las condiciones de los ocupantes.