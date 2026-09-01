martes, septiembre 1, 2026
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RECONOCEN A MARCO NOVELO POR SU DISCIPLINA Y LOGROS EN EL DEPORTE ADAPTADO

Por su trayectoria deportiva, disciplina y perseverancia, Marco Antonio Novelo García recibió el Reconocimiento Municipal de la Juventud 2026 otorgado por la Alcaldía de Campeche y el Consejo Municipal de las Juventudes.

Durante la entrega del reconocimiento, la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, destacó el esfuerzo y la disciplina del deportista, mientras que Novelo García llamó a los jóvenes a dejar de verse únicamente como el futuro del país y asumir su papel como parte del presente.

El joven de 19 años, estudiante de Derecho y atleta de alto rendimiento, fue distinguido por sus logros en paratletismo y powerlifting, disciplinas en las que ha representado a Campeche y a México en competencias nacionales e internacionales.

Marco Antonio cuenta con una discapacidad motriz y ha destacado por su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE, donde obtuvo medalla de oro en Para Powerlifting 2025, además de preseas en impulso de bala y lanzamiento de jabalina.

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