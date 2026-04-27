DENUNCIAN PRESUNTO FRAUDE POR 240 MIL PESOS EN SUBASTA DE VEHÍCULOS

José Alberto Encalada Argáez denunció públicamente a David Arturo Kau Dzib por la presunta apropiación indebida de 240 mil pesos que le entregó para participar en una subasta de 300 automóviles, donde buscaban adquirir unas 30 unidades. El denunciante aseguró contar con recibos firmados que respaldan la entrega del dinero, pero afirmó que, tras no concretarse la compra de vehículos, el recurso no le fue reintegrado. Señaló que el implicado se niega a devolverle el monto bajo el argumento de no contar con recursos, por lo que exigió recuperar al menos su capital, incluso sin recibir el 15 por ciento de ganancia que supuestamente habían pactado.

Encalada Argáez sostuvo que el señalado habría afectado también a otras personas y afirmó que no sería la primera vez que enfrenta acusaciones similares. Indicó que ya presentó el caso ante la Fiscalía y que el próximo 15 de mayo se prevé una segunda notificación para el implicado, como parte del proceso legal que busca llevar hasta una audiencia formal. El denunciante hizo un llamado a las autoridades para intervenir y dar seguimiento a los señalamientos, al advertir que el caso le está causando afectaciones económicas.