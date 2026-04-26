REALIZAN OPERATIVO EN CERESO DE KOBÉN TRAS INGRESO DE DROGA A PENAL DE CARMEN

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), marina, ejército y Guardia Nacional, realizaron un operativo en el penal de San Francisco de Kobén durante la noche y madrugada, tras los hechos registrados en el Cereso de Ciudad del Carmen, donde un sujeto logró arrojar una bolsa con droga al interior del centro penitenciario. Hasta el momento, autoridades no han informado resultados de la movilización.

Los agentes ingresaron con equipo táctico para revisar galeras y buscar objetos prohibidos como teléfonos celulares, droga y armas hechizas. La presencia de fuerzas estatales y federales generó alarma entre Personas Privadas de su Libertad (PPL), aunque no se reportaron disturbios. De manera extraoficial, se presume que la intervención estaría relacionada con la crisis de inseguridad y los señalamientos por falta de control en el penal carmelita.

Días atrás, quedó expuesta la vulnerabilidad del Cereso de Ciudad del Carmen cuando un desconocido lanzó una bolsa negra con paquetes de marihuana, con peso aproximado de tres kilogramos, sin ser detectado por custodios. El hecho, ocurrido a plena luz del día, habría motivado el despliegue en Kobén, en medio del hermetismo oficial sobre posibles decomisos o personas aseguradas.