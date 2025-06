CRISIS DE PEMEX AFECTA AL SURESTE DEL PAÍS Y HUNDE LA ECONOMÍA NACIONAL, ALERTAN

Al recalcar que la situación evidencia una crisis económica nacional y frena el empleo joven, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara federal de Diputados, Rubén Moreira Valdez, alertó que la creciente deuda de Pemex con proveedores afecta gravemente no sólo a Ciudad del Carmen, Campeche, sino a toda la región sureste, incluyendo Tabasco.

La economía está quebrada, y la falta de liquidez y la mala gestión de Pemex hunden la economía regional y nacional, sentenció el priísta.

La falta de pago está provocando el cierre de empresas, la pérdida de empleos y el estancamiento de la economía local, advirtió, y reprochó que, a pesar de las promesas, nunca se trasladaron las oficinas centrales de Pemex a la Isla carmelita, lo que habría impulsado la economía regional.

Ahora, añadió, el incumplimiento en los pagos a proveedores y la supuesta ocultación de facturas, ha agravado la situación, a lo que se suma la continua caída en la producción petrolera, generando una crisis estructural que afecta directamente a las comunidades que históricamente han dependido del sector energético.

Moreira Valdez también cuestionó la falta de voluntad política del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y de otras autoridades para resolver los adeudos con empresarios locales que, dijo, ya cumplieron con los servicios prestados.

También criticó que el salario mínimo profesional no ha sido actualizado, lo que atribuyó a una falta de recursos públicos, y en este contexto lamentó que los jóvenes egresados de universidades ya no tengan oportunidades laborales, pues no se están generando nuevas empresas ni fuentes de empleo.